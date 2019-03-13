Gökhan Töre: "9 aydır maaş almadım" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
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: "9 aydır maaş almadım"

Gökhan Töre: "9 aydır maaş almadım"

'ta bırakılan ve uzun süredir forma giyemeyen hesabından açıklamalarda bulundu.

'ta bırakılan ve uzun süredir forma giyemeyen hesabından açıklamalarda bulundu. Kadro dışı bırakılması konusunda yönetimden herhangi bir cevap alamadığını söyleyen Gökhan Töre, "Kadro dışı kalacağımı yarı sezonunun bitmesinden iki gün önce öğrendim. Sebebini sormama rağmen cevap alamadığımı sizinle paylaşmıştım. İki gün içerisinde profesyonel bir transfer gerçekleştirmenin mümkün dahi olamayacağını tahmin edersiniz" dedi. Töre ayrıca şu ifadeleri kullandı: "9 aydır maaşımı alamadım. Ve yine tekrarlıyorum affedilmeyi bekleyecek hiçbir şey yapmadım. Bu suçlamanın sadece arkasına saklanılacak bir algı yaratma çabası olduğu kanısındayım. 'Hem maddi sıkıntılar var diyorsunuz hem para vereceksiniz hem de kiralık vermediniz bir de üstüne oynatmıyorsunuz!' belirsizliğinin muhatabı şahsım değildir. Teşekkür ederim. Saygılarımla..."

Gökhan Töre, bu sezon 8 resmi maçta 215 dakika şans bulabildi. Kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, altyapı takımlarının antrenman yaptığı Fulya'daki Tesisleri'nde çalışmalarına devam ediyor.

  1. 13.3.2019
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