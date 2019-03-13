Gökhan Töre: "9 aydır maaş almadım"

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve uzun süredir forma giyemeyen Gökhan Töre sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kadro dışı bırakılması konusunda yönetimden herhangi bir cevap alamadığını söyleyen Gökhan Töre, "Kadro dışı kalacağımı yarı transfer sezonunun bitmesinden iki gün önce öğrendim. Sebebini sormama rağmen cevap alamadığımı sizinle paylaşmıştım. İki gün içerisinde profesyonel bir transfer gerçekleştirmenin mümkün dahi olamayacağını tahmin edersiniz" dedi. Töre ayrıca şu ifadeleri kullandı: "9 aydır maaşımı alamadım. Ve yine tekrarlıyorum affedilmeyi bekleyecek hiçbir şey yapmadım. Bu suçlamanın sadece arkasına saklanılacak bir algı yaratma çabası olduğu kanısındayım. 'Hem maddi sıkıntılar var diyorsunuz hem para vereceksiniz hem de kiralık vermediniz bir de üstüne oynatmıyorsunuz!' belirsizliğinin muhatabı şahsım değildir. Teşekkür ederim. Saygılarımla..."



Gökhan Töre, bu sezon 8 resmi maçta 215 dakika şans bulabildi. Kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, altyapı takımlarının antrenman yaptığı Fulya'daki Hakkı Yeten Tesisleri'nde çalışmalarına devam ediyor.