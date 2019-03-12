Göztepe hazırlıklarına start verildi

Kartal, 26. haftada Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Konya maçında oynayan futbolcular rejenarasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular, pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.



2. YARIDA YİYOR

Siyah-beyazlı ekip, sezonun ikinci devresinde özellikle 2. yarıda yediği gollerle dikkat çekiyor. Takım ikinci yarıda kalesinde 11 gol gördü. Kara Kartal, yediği bu 11 golün, 10'unu maçların ikinci yarılarında yedi.