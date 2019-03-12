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12 Haziran 2019, Çarşamba
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hazırlıklarına start verildi

Göztepe hazırlıklarına start verildi

, 26. haftada ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

, 26. haftada ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. maçında oynayan futbolcular rejenarasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular, pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

2. YARIDA YİYOR
Siyah-beyazlı ekip, sezonun ikinci devresinde özellikle 2. yarıda yediği gollerle dikkat çekiyor. Takım ikinci yarıda kalesinde 11 gol gördü. Kara Kartal, yediği bu 11 golün, 10'unu maçların ikinci yarılarında yedi.

  1. 12.3.2019
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