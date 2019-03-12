Beşiktaş Sompo Japan Avrupa'ya veda etti

Siyah-beyazlılar, turun ilk maçında da rakibine 68-59 mağlup olmuştu.

Mücadeleye takımlar skor üretmekte sorun yaşayarak başladı ve 5. dakika 2-2'lik eşitlikle geçildi. Çeyreğin ikinci bölümünde Burak Can Yıldızlı'nın sayılarıyla hücumda temposunu artıran Beşiktaş Sompo Japan, Nanterre karşısında ilk çeyreği 14-7 önde tamamladı.

İkinci periyot düşük tempoda başladı. Savunmada etkili olan siyah-beyazlılar, hücumda top kayıpları yapsa da Buva ve Gibson'ın sayılarıyla 15. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 20-11. Hücumda Senglin ile arka arkaya basketler bulan Nanterre, 18. dakikada farkı 2 sayıya (22-20) indirdi. Üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, devreyi 26-24 üstün kapattı.

İkinci yarı karşılıklı üç sayılık basketlerle başlarken, Palsson ve Invernizzi ile peş peşe basketler bulan Nanterre, 26. dakikada beraberliği yakaladı: 36-36. Savunmada kontrolünü kaybeden Beşiktaş Sompo Japan karşısında pota altından skor üretmeye devam eden konuk ekip, üçüncü çeyreği 44-40 önde bitirdi.

Son çeyreğe Buva'yla hücumda iyi başlayan Beşiktaş Sompo Japan, rakibine savunmada karşılık veremedi. Arka arkaya boş atışlardan da isabet bulamayan siyah-beyazlılar, son 3 dakikaya 55-54 geride girdi. Son bölümde siyah-beyazlılar oyundan düşerken, Nanterre karşılaşmayı 62-60 kazandı.

Öte yandan, Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Fransız forveti Adrien Moerman ve ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin de mücadeleyi tribünden izledi.

MAÇIN ARDINDAN

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde konuk ettiği Fransa ekibi Nanterre'ye 62-60 yenilerek organizasyondan elenen Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, ellerinden geleni yapmalarına rağmen kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Ivanovic, "Nanterre'yi tebrik ediyorum. Sonuna kadar savaştık ancak olmadı. Takımımla ilgili kötü bir düşünce kafamda yok. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Hücumda kendimize biraz daha güvenseydik, topu hızlı çevirseydik farklı olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlıların ABD'li oyun kurucusu Phil Pressey, sert bir maç oynadıklarını belirterek, "Zor maç olacağını biliyorduk. Sayı farkı olunca savaşmak zor oluyor. Elimizden geleni yaptık ama olmadı." diye konuştu.

DONNADIEU: "BÜTÜN OYUNCULARIM KAHRAMANCA OYNADI"

Nanterre Başantrenörü Pascal Donnadieu, bütün oyuncularının kahramanca oynadığını ve turu geçtiklerini belirtti.

Kendileri için büyük bir başarı olduğunu aktaran Donnadieu, "Dominic Waters'tan yoksun oynamak bizi çok zorladı. Bütün oyuncularım kahramanca oynadı. Hepsiyle gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Nanterre forması giyen Jeremy Senglin ise şunları kaydetti:

"İki takım için önemli bir maçtı. Takımımla gurur duyuyorum, herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Savunma ve hücumda dikkatli oynadık. İyi bir basketbol oynadık. Kazandığımız için mutluyuz."

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Sergiy Zashchuk (Ukrayna), Oskars Lucis (Letonya), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek)

Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 17, Can Maxim Mutaf, Erkan Veyseloğlu 4, Burak Can Yıldızlı 7, Buva 13, Samet Geyik 2, Gibson 15, Kenan Sipahi, Alexander 2

Nanterre: Senglin 18, Konate 7, Treadwell 6, Invernizzi 8, Gamble 5, Palsson 11, Juskevicius 4, Carne 3

1. Periyot: 14-7

Devre: 26-24

3. Periyot: 40-44