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12 Haziran 2019, Çarşamba
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kardeş kulüp

Basketbolda kardeş kulüp

, 'dan kardeş kulüp buldu.

, 'dan kardeş kulüp buldu. Siyah- beyazlılar, cuma günü imzalayacakları anlaşmayla San-en NeoPhoenix takımıyla kardeş kulüp olacak. Törene Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Hasan Murat Meljan ile birlikte katılacak olan , kulübün Uzakdoğu projeleri hakkında açıklama yapacak.

  1. 12.3.2019
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