Basketbolda kardeş kulüp

Beşiktaş Sompo Japan, Japonya'dan kardeş kulüp buldu. Siyah- beyazlılar, cuma günü imzalayacakları anlaşmayla San-en NeoPhoenix takımıyla kardeş kulüp olacak. Törene Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Hasan Murat Meljan ile birlikte katılacak olan Fikret Orman, kulübün Uzakdoğu projeleri hakkında açıklama yapacak.