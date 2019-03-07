Ve gözler Güneş’te
Bugün saat 14.00’te Ümraniye’de basın toplantısı düzenleyecek olan Şenol Güneş, tüm merak edilen soruları tek tek yanıtlayacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Siyah- beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varan Güneş'in basın toplantısının, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacağı belirtildi. Teknik direktör Güneş'in bugünkü toplantıda; A Milli takım sürecinin ne zaman ve nasıl başladığı, Beşiktaş ve TFF arasında yaşananlar, siyah- beyazlıların bu konuya nasıl yaklaştığı, Beşiktaş'ta yaptıkları ve yapmak istedikleriyle ilgiyi tüm merak edilen soruları tek tek yanıtlaması bekleniyor. TFF, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile oynayacağı müsabakalar öncesi Şenol Güneş'in 18-26 Mart'ta ay-yıldızlı ekipte görevlendirildiğini Beşiktaş Kulübü ile tecrübeli teknik direktöre bildirmişti.
DEVLER LİGİ İÇİN ŞANSIMIZ YÜKSEK
Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşamasa da en azından Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen siyah- beyazlıların hocası Şenol Güneş'in buna inancı tam. Tecrübeli teknik direktöre göre G.Saray'la aradaki 5 puan farkın hiç önemi yok, yeter ki yeniden kazanmaya başlasınlar. Çünkü Güneş'e göre G.Saray, Vodafone Park'a gelene kadar ligin en zorlu 3 deplasmanı olan; Bursa, F.Bahçe ve Konya'ya gidecek. Güneş, ezeli rakiplerinin bu maçlarda önemli puanlar kaybedebileceklerini hesap ediyor.
- 7.3.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
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