Ve gözler Güneş’te – Fotomaç – 07 Mart 2019
07 Mart 2019, Perşembe
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Ve gözler Güneş’te

Ve gözler Güneş’te

Bugün saat 14.00’te Ümraniye’de basın toplantısı düzenleyecek olan , tüm merak edilen soruları tek tek yanıtlayacak.

Teknik Direktörü , bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Siyah- beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Takımı Teknik Direktörlüğü için Türkiye Futbol Federasyonu () ile 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varan Güneş'in basın toplantısının, Ümraniye 'nde saat 14.00'te başlayacağı belirtildi. Güneş'in bugünkü toplantıda; A sürecinin ne zaman ve nasıl başladığı, Beşiktaş ve TFF arasında yaşananlar, siyah- beyazlıların bu konuya nasıl yaklaştığı, Beşiktaş'ta yaptıkları ve yapmak istedikleriyle ilgiyi tüm merak edilen soruları tek tek yanıtlaması bekleniyor. TFF, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile oynayacağı müsabakalar öncesi Şenol Güneş'in 18-26 Mart'ta ay-yıldızlı ekipte görevlendirildiğini Beşiktaş Kulübü ile tecrübeli teknik direktöre bildirmişti.

DEVLER LİGİ İÇİN ŞANSIMIZ YÜKSEK
Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşamasa da en azından Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen siyah- beyazlıların hocası Şenol Güneş'in buna inancı tam. Tecrübeli teknik direktöre göre G.Saray'la aradaki 5 puan farkın hiç önemi yok, yeter ki yeniden kazanmaya başlasınlar. Çünkü Güneş'e göre G.Saray, Vodafone Park'a gelene kadar ligin en zorlu 3 deplasmanı olan; , F.Bahçe ve 'ya gidecek. Güneş, ezeli rakiplerinin bu maçlarda önemli puanlar kaybedebileceklerini hesap ediyor.

  1. 7.3.2019
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