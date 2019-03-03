Kartal son nefeste

Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 geriye düştü. Son dakikalarda sahneye çıkan Caner Erkin, ligdeki ilk golünü atarak Beşiktaş'a eşitliği getirdi ve maç 2-2 sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı ataklar vardı. Siyah-beyazlılar Burak Yılmaz, ev sahibi Kayseri de Varela ile net pozisyonlar bulurken; Atiba 37'de attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi ve devre bu skorla kapandı.



5 DAKİKADA 2 GOL GELDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan ekip Kayserispor oldu. 57'inci dakikada Artem Kravets skora denge getirirken, 62'de Deniz Türüç ev sahibi ekibini öne geçirdi. 5 dakika içinde gelen iki golle şok olan siyah-beyazlılar ataklarını sıklaştırmaya başladı. Ancak ne Beşiktaş ne de Kayserispor yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde Caner Erkin'in soldan orta-şut karışımı vuruşunda top kimseye değmeden direkt filelere gitti ve Kartal skoru 2-2'ye getirerek sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.



PENALTI VE VAR TEPKİSİ

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk dakikalarında Beşiktaşlı futbolcu Vida'nın rakip ceza sahasında kaldığı pozisyonda siyah-beyazlı futbolcular penaltı bekledi. Beşiktaş'ın köşe atışı kullandığı sırada rakip alta pasa doğru hareketlenen Vida, Kayserisporlu Sapunaru ile girdiği mücadeleden sonra yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakeme penaltı beklentisi ile itirazda bulunan Vida'nın bu talebi geri çevrildi. Sapunaru ile Vida arasındaki pozisyon için VAR Hakemi Ali Palabıyık'tan da bir uyarı almayan Suat Arslanboğa, oyunu devam ettirirken; siyah-beyazlı futbolcuların "VAR" tepkisi uzun süre devam etti.



KAYSERİ PENALTI BEKLEDİ

Maçın 38. dakikasında Kravets, Vida ile girdiği mücadeleden sonra Beşiktaş ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Penaltı bekleyen Kravets'e hakem Suat Arslanboğa, 'oyna' dedi.



GALİBİYET ALAMADI!

Beşiktaş, Kayseri karşılaşmasını yöneten hakem Suat Arslanboğa ile maç kazanamıyor. Siyah- beyazlılar, 2014'ten sonra ilk kez maçlarını yöneten Arslanboğa ile 4'üncü maçında da galibiyet yüzü görmedi. İlk üç maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Beşiktaş, dün de berabere kaldı.



4 YENİ OYUNCU

Şenol Güneş, F.Bahçe derbisindeki kadroya göre dört değişiklik yaptı. Sakatlıkları bulunan Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül ile bu maçta yedek soyunan Jeremain Lens ve Isimat- Mirin'in yerine, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic ve Caner Erkin ilk 11'de şans buldu.



ŞAMİL CİNAZ'IN GOLÜ SAYILMADI

Kayserispor, 74'üncü dakikada Şamil Çinaz ile bir gol daha buldu ancak hakem Suat Arslanboğa, ofsayt gerekçesiyle golü vermedi. Ardından VAR hakemleriyle konuşan Suat Arslanboğa, uzun bir bekleyişin ardından pozisyonu VAR monitörlerinden izlemeye karar verdi. VAR ekranlarından pozisyonu izleyen Arslanboğa, Domagoj Vida'ya golden önce faul olduğunu belirtti ve golü iptal etti.