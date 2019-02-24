Beşiktaş derbiye hazır
24 Şubat 2019, Pazar
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derbiye hazır

Beşiktaş derbiye hazır

, 'in 23'üncü haftasında ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Kar yağışı altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.


Siyah beyazlı ekip yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta ile karşılaşacak.

  1. 24.02.2019
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