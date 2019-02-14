Adriano’ya sürpriz teklif
Beşiktaş'ın ?tecrübeli yıldızı Adriano için Brezilya basınında yeni bir haber yayınlandı.
Beşiktaş'ın ?tecrübeli yıldızı Adriano için Brezilya basınında yeni bir haber yayınlandı. Globo Esporte'de yer alan habere göre Brezilyalı futbolcunun Santos'tan gelen cazip teklife bir kez daha olumsuz yanıt verdiği ve kariyerine Beşiktaş'ta devam etme kararı aldığı öne sürüldü. Bu arada Beşiktaş yönetiminin de Adriano ile yeni sözleşme imzalamak istediği ve sezon sonunda oyuncuyla anlaşma için görüşmelerin gerçekleştirileceği ifade edildi.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
Adriano’ya sürpriz teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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