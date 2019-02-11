Shinji Kagawa sırasını bekliyor
Japon futbolcu, Antalyaspor maçından sonra Bursaspor mücadelesinde de sonradan oyuna girdi.
Japon futbolcu, Antalyaspor maçından sonra Bursaspor mücadelesinde de sonradan oyuna girdi. Tecrübeli futbolcu bu durumu sorun etmediğini söyledi. 29 yaşındaki hücum oyuncusu "Takım iyi gidiyor. Ben de oynamadığım uzun süre sonrasında güçlenmeye çalışıyorum. Sıranın bana da geleceğini biliyorum. Burayı şimdiden çok sevdim" dedi.
- 11.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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