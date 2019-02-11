Shinji Kagawa sırasını bekliyor – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
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sırasını bekliyor

Shinji Kagawa sırasını bekliyor

Japon futbolcu, maçından sonra mücadelesinde de sonradan oyuna girdi.

Japon futbolcu, maçından sonra mücadelesinde de sonradan oyuna girdi. Tecrübeli futbolcu bu durumu sorun etmediğini söyledi. 29 yaşındaki hücum oyuncusu "Takım iyi gidiyor. Ben de oynamadığım uzun süre sonrasında güçlenmeye çalışıyorum. Sıranın bana da geleceğini biliyorum. Burayı şimdiden çok sevdim" dedi.

  1. 11.2.2019
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