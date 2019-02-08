Atiba'nın doğum günü kutlandı
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson'ın doğum günü kutlandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak antrenman öncesi Atiba için pasta kesildiği belirtildi.
Teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcuların 36 yaşına giren Kanadalı oyuncuya mutluluklar dilediği aktarıldı.
- 8.2.2019 20:55
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Atiba'nın doğum günü kutlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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