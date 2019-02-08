Atiba'nın doğum günü kutlandı
08 Şubat 2019, Cuma
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Atiba'nın doğum günü kutlandı

Atiba'nın doğum günü kutlandı

'ın tecrübeli futbolcusu 'ın doğum günü kutlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK 'nde yapılacak antrenman öncesi Atiba için pasta kesildiği belirtildi.

Teknik direktör , teknik ekip ve futbolcuların 36 yaşına giren Kanadalı oyuncuya mutluluklar dilediği aktarıldı.


  1. 8.2.2019 20:55
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