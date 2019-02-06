Beşiktaş Avrupa'da 2. sırada
06 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Beşiktaş Avrupa'da 2. sırada

Beşiktaş Avrupa'da 2. sırada

Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 14. ve son maçında Sloven kulübü 'yı 81-75 yendi.

- : 75 - : 81

ANKARA (AA) -

Son 16 turuna kalmayı garantileyen Beşiktaş Sompo Japan, grup sonuncusu Petrol Olimpija'ya konuk oldu. Başkent Ljubljana'daki Stozice Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 14-14 eşitlikle geçildi.

Siyah-beyazlılar, soyunma odasına 48-35 önde gitti ancak ev sahibi ekip, 3. periyotta skoru (59-59) eşitledi. Beşiktaş Sompo Japan, son çeyrekteki oyunuyla maçı, 81-75 kazandı.

Beşiktaş'ı galibiyete, 16 sayı, 5 asist üreten Gibson ve 15 sayı, 5 ribauntla oynayan Benzing taşıdı.

Bu sonuçla 9. galibiyetini alan Beşiktaş Sompo Japan, D grubunu 2. sırada bitirdi.

  1. 6.2.2019 23:12
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş Avrupa'da 2. sırada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN