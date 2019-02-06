Beşiktaş Avrupa'da 2. sırada
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 14. ve son maçında Sloven kulübü Petrol Olimpija'yı 81-75 yendi.
ANKARA (AA) -
Son 16 turuna kalmayı garantileyen Beşiktaş Sompo Japan, grup sonuncusu Petrol Olimpija'ya konuk oldu. Başkent Ljubljana'daki Stozice Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 14-14 eşitlikle geçildi.
Siyah-beyazlılar, soyunma odasına 48-35 önde gitti ancak ev sahibi ekip, 3. periyotta skoru (59-59) eşitledi. Beşiktaş Sompo Japan, son çeyrekteki oyunuyla maçı, 81-75 kazandı.
Beşiktaş'ı galibiyete, 16 sayı, 5 asist üreten Gibson ve 15 sayı, 5 ribauntla oynayan Benzing taşıdı.
Bu sonuçla 9. galibiyetini alan Beşiktaş Sompo Japan, D grubunu 2. sırada bitirdi.
- 6.2.2019 23:12
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
Beşiktaş Avrupa'da 2. sırada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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