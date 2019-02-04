Yeni Kartal’lar imzalıyor
04 Şubat 2019, Pazartesi
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Yeni Kartal’lar imzalıyor

Yeni Kartal’lar imzalıyor

, devre arasında kadrosuna kattığı Kagawa, , Mirin ve için yarın imza töreni düzenleyecek.

Devre arası transfer döneminde siyah-beyazlı kulüple anlaşan , , Nicolas Isimat Mirin ve için kulübü, yarın resmi imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun da katılacağı imza töreni, Vodafone Park'ta 14.00'te başlayacak.

  1. 4.2.2019 14:16
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