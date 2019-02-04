Dünya Shinji Kagawa'yı konuşuyor!
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-2 yendiği maça oyuna sonradan dahil olan Shinji Kagawa damga vurdu. Oyuna girer girme çektiği 2 şutta da golü bulan Japon yıldız dünya basınının manşetlerini süsledi. İşte Shinji Kagawa hakkında yapılan yorumlar...
NIKKAN: 'HERKESİ ŞAŞIRTTI, KENDİNİ İSPATLADI'
Japonya'nın 2 milyon tiraja sahip günlük spor gazetesi Nikkansports 'Kagawa'dan iki dakikada iki gol. Türkiye'de herkesi şaşırtan siftah' başlığıyla özel haber yayınladı. Haberde "82. dakikada bir deneme için oyuna girmişti ama iki şutla farkını ortaya koydu, kendini ispatladı" değerlendirmesine yer verildi.
DER WESTEN: 'ÇILGIN BİR BAŞLANGIÇ YAPTI'
Almanya'dan Der Westen 'Kagawa Beşiktaş'ta çılgın bir başlangıç yaptı' başlığıyla verdiği haberinde "Transferinde son gününde Hannover yerine Beşiktaş'ı seçen Kagawa, Pazar günü çılgın bir başlangıç yaptı. Türkler açısından bakınca, şimdiden bu transferi yaptıklarına değdi gibi görülüyor" ifadeleri kullanıldı.
DAILY MAIL: '3 DAKİKADA 2 GOLLE YILDIZLAŞTI'
İngiltere'de Daily Mail, Manchester United'ın eski futbolcusu olan Shinji Kagawa'nın yeni takımındaki performansını görmezden gelmedi. 'Kagawa ilk maçında, 3 dakikada attığı 2 golle yıldızlaştı' başlığını kullanan Daily Mail, futbolcunun üç ay aradan sonra ilk maçına çıktığına da dikkati çekti.
TUTTOMERCATO: 'KAGAWA ALEVLER İÇİNDE'
İtalya'dan Tuttomercato 'Kagawa ilk maçında alevler içinde' başlığını kullandı. Borussia Dortmund ve Manchester United formaları giydiği hatırlatılan oyuncunun geceye damga vuran performansı için "Takımının aldığı galibiyette hemen iz bırakmasını bildi" yorumu yapıldı.