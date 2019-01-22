Antalya kampına son anda dahil edilen Portekizli yıldızın ayrılmak istediği iddia edildi. Porto taraftarı Quaresma’ya “Onu istemeyen asla ejderha değildir” diyerek destek verdi.
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın durumu belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi ile son anda devre arası kampına dahil edilen Portekizli yıldızın, siyah-beyazlı yönetime Porto'ya gitmek istediğini söylediği iddia edildi. Hatta öyle ki Portekizli oyuncu Beşik taş'ı zor durumda bırakmamak adına bu sezon alamadığı ödemeleri bırakmayı kabul ederken, Beşiktaş yönetiminden de kendisi için Porto'dan bonservis bedeli talep edilmemesini istedi. Q7'yi Beşiktaş'tan ayrılmaya sevk eden ise, devre arasında yönetimin kendisini Çin'den bir takıma satmak istemesi oldu.
İYİ BİR ALTERNATİF OLUR
Kötü geçen Dubai tecrübesinden sonra defalarca "Para için Çin veya Arap takımlarına gitmem" demesine rağmen yönetim bu konuda baskı yapınca ipler koptu. Ricardo Quaresma bu gelişmelere rağmen alacaklarını bırakarak bonservisinin bedelsiz olarak verilmesini talep etti. Bu arada ortaya atı lan iddia Portekiz'de de ses getirdi. Porto taraftarlarını bazıları Q7'nin yaşına takılıp, "Kendine bir ev yapmazsan, yeterince yaşlanırsın" diyerek iddiaları protesto etti. Bazıları ise, "Ricardo Quaresma'nın dönmesini istemeyen ejderha değildir" yorumunu yaptı. Bazı taraftarlar ise, Brahimi kalmayacaksa Q7'nin iti bir alternatif olacağını savundu.
- 22.1.2019
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Yorum
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Yorum
Akın Başkanım neredesin senin gidişinle fenerbahçemizi ne hale getirdiler. Gel Fenerbahçe mizi ve bizleri bu hüsrandan kurtar. İşi ehline verin.
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İşte Dünya Kupası şampiyonları...
Toplam 2
Yorum
Hasan umut 2206 şampiyon italya jfjdjdjsjsjs
Beşiktaş'ta kriz! Quaresma... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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