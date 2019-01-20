Konoplyanka’ya Güneş vetosu

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Yevhen Konoplyanka'ya Şenol Güneş'ten veto geldi. Ryan Babel'in Fulham'a transferinin ardından kanat transferi için Ukraynalı futbolcu ile görüştüğü iddia edilen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı yönetim ile yaptığı görüşmede Konoplyanka transferine sıcak bakmadığını iletti. Şenol Güneş, "Elimde Quaresma ve Lens var ve bu oyuncular ile devam edebilir. Öncelikli olarak futbolcuların ödemelerini düzenli yapalım ve ihtiyacım olan savunma hattına (sol/sağ stoper) bir takviye yapalım" diyerek Konoplyanka transferini veto etti. BEŞİKT