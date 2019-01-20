Konoplyanka’ya Güneş vetosu
Şenol Güneş, yönetime “Babel’in yerine takviye gereksiz Öncelikle ödemeleri yapın, belki sağ bek alabiliriz” dedi.
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Yevhen Konoplyanka'ya Şenol Güneş'ten veto geldi. Ryan Babel'in Fulham'a transferinin ardından kanat transferi için Ukraynalı futbolcu ile görüştüğü iddia edilen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı yönetim ile yaptığı görüşmede Konoplyanka transferine sıcak bakmadığını iletti. Şenol Güneş, "Elimde Quaresma ve Lens var ve bu oyuncular ile devam edebilir. Öncelikli olarak futbolcuların ödemelerini düzenli yapalım ve ihtiyacım olan savunma hattına (sol/sağ stoper) bir takviye yapalım" diyerek Konoplyanka transferini veto etti. BEŞİKT
- 20.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Konoplyanka’ya Güneş vetosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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