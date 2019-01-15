Yaratıcı Kartallar takımla buluştu
Vodafone KaraKartal Hareketi'nin ayrıcalıklarından "Kamp Ziyareti" faydası kapsamında sosyal medyada düzenlenen yarışmada en yaratıcı hediye önerisi sunan 3 talihli, Beşiktaş'ı ziyaret etti.
Vodafone KaraKartal Hareketi'nin ayrıcalıklarından "Kamp Ziyareti" faydası kapsamında sosyal medyada düzenlenen yarışmada en yaratıcı hediye önerisi sunan 3 talihli, Beşiktaş'ı ziyaret etti. Burak Bulgurlu "her futbolcu için TEMA Vakfı'na fidan", Gökhan Doğan "futbolculara ikinci yarı için taraftardan mektup", Serkan Küre ise "çocuklar inanın' yazılı pasta" önerisiyle jüriden tam not aldı.
- 15.1.2019
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
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John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
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