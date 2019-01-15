Yaratıcı Kartallar takımla buluştu

Vodafone KaraKartal Hareketi'nin ayrıcalıklarından "Kamp Ziyareti" faydası kapsamında sosyal medyada düzenlenen yarışmada en yaratıcı hediye önerisi sunan 3 talihli, Beşiktaş'ı ziyaret etti. Burak Bulgurlu "her futbolcu için TEMA Vakfı'na fidan", Gökhan Doğan "futbolculara ikinci yarı için taraftardan mektup", Serkan Küre ise "çocuklar inanın' yazılı pasta" önerisiyle jüriden tam not aldı.