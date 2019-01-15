Yaratıcı Kartallar takımla buluştu – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
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Yaratıcı Kartallar takımla buluştu

Yaratıcı Kartallar takımla buluştu

Vodafone Hareketi'nin ayrıcalıklarından "" faydası kapsamında düzenlenen yarışmada en yaratıcı hediye önerisi sunan 3 talihli, 'ı ziyaret etti.

Vodafone Hareketi'nin ayrıcalıklarından "" faydası kapsamında düzenlenen yarışmada en yaratıcı hediye önerisi sunan 3 talihli, 'ı ziyaret etti. Burak Bulgurlu "her futbolcu için TEMA Vakfı'na fidan", Gökhan Doğan "futbolculara ikinci yarı için taraftardan mektup", Serkan Küre ise "çocuklar inanın' yazılı pasta" önerisiyle jüriden tam not aldı.

  1. 15.1.2019
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