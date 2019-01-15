Bir ilginç kiralama hikayesi!
Beşiktaş'ın Babel'i Fulham'a 6 aylık 'kiralık' olarak göndermesi bazı soruları da beraberinde getirdi...
Beşiktaş'ın Babel'i Fulham'a 6 aylık 'kiralık' olarak göndermesi bazı soruları da beraberinde getirdi... Hollandalı yıldızın Beşiktaş ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Siyah-beyazlıların Babel'i 2 milyon euro bedelle kiralaması 'başarı' olarak değerlendirilirken; hem kulüpler hem de Beşiktaş ve Babel arasında özel bir anlaşma yapıldığı iddia edildi. Buna göre İngiliz temsilcisi Fulham'ın ligde kalması durumunda Beşiktaş'ın kasasına bir miktar daha para gireceği (1.5-2 milyon euro), küme düşmesi durumunda ise Babel'in Beşiktaş'a dönerek siyah beyazlıların önerdiği şartlarda (Senelik 2.5 milyon euro) 1+1 yıllık sözleşme yapacağı ifade edildi.
- 15.1.2019
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
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John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
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