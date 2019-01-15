Bir ilginç kiralama hikayesi!

Beşiktaş'ın Babel'i Fulham'a 6 aylık 'kiralık' olarak göndermesi bazı soruları da beraberinde getirdi... Hollandalı yıldızın Beşiktaş ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Siyah-beyazlıların Babel'i 2 milyon euro bedelle kiralaması 'başarı' olarak değerlendirilirken; hem kulüpler hem de Beşiktaş ve Babel arasında özel bir anlaşma yapıldığı iddia edildi. Buna göre İngiliz temsilcisi Fulham'ın ligde kalması durumunda Beşiktaş'ın kasasına bir miktar daha para gireceği (1.5-2 milyon euro), küme düşmesi durumunda ise Babel'in Beşiktaş'a dönerek siyah beyazlıların önerdiği şartlarda (Senelik 2.5 milyon euro) 1+1 yıllık sözleşme yapacağı ifade edildi.