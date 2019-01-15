Bilimsel Kartallar – Fotomaç – 15 Ocak 2019
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Bilimsel Kartallar

Bilimsel Kartallar

; altyapısı için performanslarını, gelişim süreçlerini, maç ve antrenman değerlerini analiz eden SoccerLAB ile iş birliği yaptı.

Akademisi, merkezli analiz şirketi SoccerLAB ile iş birliği yaptı. SoccerLAB tarafından Beşiktaş altyapısı için özel olarak kurulacak sistem sayesinde altyapıdaki sporcuların gelişimleri ve performansları sağlanacak detaylı maç ve analiz raporlar sayesinde en üst seviyeye çıkarılması hedeflenecek. İki kurum arasındaki iş birliği Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında duyuruldu. Yönetici , şöyle konuştu: Beşiktaş altyapısındaki değişimi üç ana başlıkta belirledik. Tesisleşme, kurumsallaşma ve bilimselleşme. Futbol akademisi Beşiktaş'ın geleceği. Bilimselleşmeyi önemsiyoruz. Futbol biliminden faydalanmak çok önemli. SoccerLAB ile dünyayı gezdik, kültürümüze uygun, geleceğimizle alakalı olarak iş birliği yapmaya karar verdik. Beşiktaş için çok faydalı olacağına inanıyorum. SoccerLAB, Belçika futbolunun küllerinden doğmasını sağlayan sebeplerinden biridir. Leverkusen, PSV gibi akademilerin de kullandığı sistem.

ANLIK PERFORMANS
Beşiktaş'ın yaptığı yeni sistem sayesinde oyuncuların hem fiziksel durumları, hem de saha içindeki performansları her gün analiz edilerek incelenebilir veriler halinde paylaşılacak. Bu bilgiler hem sporcuların kendi durumlarını görmelerini sağlayacak, hem de antrenör ve scout ekibine hizmet edecek. Sistemde oyuncuların video analizlerden sağlık durumları ve antrenman verilerine kadar görülebilecek.

  1. 15.1.2019
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