Fatih’in tazminatı! – Fotomaç – 13 Ocak 2019
13 Ocak 2019, Pazar
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’in tazminatı!

Fatih’in tazminatı!
'tan 'a 1.5 seneliğine kiralanan Aksoy'un sözleşmede bulunan maddeye göre; Fatih 20 maç oynatılmazsa Sivas, Beşiktaş'a 1 milyon TL tazminat ödeyecek.
  1. 13.1.2019
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