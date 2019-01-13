Atınç yeniden kiralanabilir – Fotomaç – 13 Ocak 2019
13 Ocak 2019, Pazar
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Atınç yeniden kiralanabilir

Atınç yeniden kiralanabilir
'ta ismi yeniden gündeme geldi. Ersan Gülüm'ün gönderdiği 'Gelirim" mesajına olumsuz cevap verilirken, sağlık raporları kulübe gelen Atınç'ın dizindeki sakatlıktan kurtulmasıyla bu transfere sıcak bakıldığı ifade edildi.
  1. 13.1.2019
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