Mircea Lucescu'dan Beşiktaş kampına ziyaret
11 Ocak 2019, Cuma
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Mircea 'dan kampına ziyaret

Mircea Lucescu'dan Beşiktaş kampına ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea , 'ın Antalya kampını ziyaret etti. Lucescu'ya yardımcısı ve Beşiktaş'ın eski kaptanı Tayfur Havutçu da eşlik etti.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren 'ın bugün yapılan antrenmanında ziyaretçisi vardı. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea , siyah-beyazlıların antrenmanını takip etti. 2002-2003 sezonunda Beşiktaş'la şampiyonluğa ulaşan Rumen teknik adama, Beşiktaş'ın uzun yıllar kaptanlığını da yapan, Mircea Lucescu'nun yardımcısı Tayfur Havutçu da eşlik etti. Antrenmanın bitmesinin ardından milli futbolcular Mircea Lucescu'ya "Hoş geldin" derken, Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida da, Lucescu'nun yanına giden isimlerden birisi oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü , Mircea Lucescu'ya sarıldıktan sonra bir süre sohbet etti. İki isim daha sonra Beşiktaş'ın kamp yaptığı otele giriş yaptı.
  1. 11.1.2019 13:14
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