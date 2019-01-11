A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın Antalya kampını ziyaret etti. Lucescu'ya yardımcısı ve Beşiktaş'ın eski kaptanı Tayfur Havutçu da eşlik etti.
- 11.1.2019 13:14
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Burak sıkı çalışıyor
Toplam 7
Yorum
dobra dobra beşiktaşa geldi diye iyi şeyler söylemek lazım demek. yusuf efendi Trabzon nerenin takımıydı acaba? orda oynarken buraka sövmek serbestmiydi
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Burak sıkı çalışıyor
Toplam 7
Yorum
murat1903 çıktıgın hermaçtan yuhalanırsın inşallah
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Ekuban bizim!
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah elimizden kaçırmayız ? Yoksa seneye fiyatı 5 ' e katlar ?
Mircea Lucescu'dan Beşiktaş kampına ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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