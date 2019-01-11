Beşiktaş'ta keyifler yerinde
11 Ocak 2019, Cuma
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'ta keyifler yerinde

Beşiktaş'ta keyifler yerinde

'in ikinci yarı hazırlıklarına 'da devam eden , sabah antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Futbolcuların bir hayli keyifli oldukları gözlendi.

İkinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak'ta geldiği 'da hazırlıklarına sıkı şekilde devam eden , bu sabah oldukça keyifli bir antrenman yaptı. Futbolcular salonda ısındıktan sonra sahaya indi. Teknik Direktör yönetiminde yapılan çalışmada, 2'şerli takımlarla dar alanda maç yapıldı. Daha sonra takımı 3'e ayıran Şenol Güneş, dar alanda çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. , Lens, Oğuzhan, , Fatih Aksoy, Vida ve Utku'nun yer aldığı takım galip gelirken, her maçtan sonra olduğu gibi fotomuhabirlere galibiyet pozu verildi.
Antrenmanın son bölümünde aldığı darbe sonrasında kısa süreli sakatlık geçiren Lens, ağrısı olmasına karşın çalışmaya devam etti.
Yeni transfer , kendisine verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürürken ve da salonda çalıştı.

  1. 11.1.2019 13:58
  2. Güncelleme: 11.1.2019 14:26
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