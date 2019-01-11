Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
11 Ocak 2019, Cuma
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”

Kulübü Başkanı , “Bir eksiğimiz gözükmüyor. Bize gelmiş bir rapor yok. Bir sağ bek transferi yapabiliriz. ” dedi.

'da düzenlenen Antrenör Gelişim Semineri öncesinde Kulübü Başkanı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seminerin hayırlı olmasını dileyen Orman, "Rahmetli Metin Türel hocamızın adına düzenlenen bu antrenörler seminerinde konuşacağım. Metin Türel abimiz bize hocalık yaptı Beşiktaş Kulübü'nde. Hocalık yaptığı dönemde babam yöneticisiydi. Benim 12 yaşımdan beri tanıdığım birisi. Türk futbolunda duayeniydi. Onun adına düzenlenmiş olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Kulüpler adına, Beşiktaş adına bir konuşma yapacağız" diye konuştu.

"TRANSFER YAPIP YAPMAYACAĞIMIZ SÜREÇ İÇERİSİNDE BELLİ OLACAK"
Normalde dönemlerini mali açıdan son sürece bıraktıklarını belirten Başkan Orman, "Bu sene öyle yapmadık. İhtiyacımız olan iki ana nokta vardı. Bir tanesi santrfordu. Burak'la anlaştık. Bir tanesi de stoperdi. Takım komple kampta. Bir eksiğimizi gözükmüyor. Bize gelmiş rapor yok. Bir sağ bek transferi yapabiliriz. " ifadelerini kullandı.

  1. 11.1.2019 14:49
  2. Güncelleme: 11.1.2019 17:23
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