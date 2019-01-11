Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, siyah-beyazlı takımın Antalya kampını takip eden basın mensuplarına yemek verdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın kamp yaptığı Antalya Gloria Sports Arena'daki yemeğe, kulüp yöneticileri Hüseyin Mican ve Candaş Tolga Işık ile teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.