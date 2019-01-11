Ahmet Kavalcı'dan gazetecilere yemek
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, siyah-beyazlı takımın Antalya kampını takip eden basın mensuplarına yemek verdi.
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, siyah-beyazlı takımın Antalya kampını takip eden basın mensuplarına yemek verdi.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın kamp yaptığı Antalya Gloria Sports Arena'daki yemeğe, kulüp yöneticileri Hüseyin Mican ve Candaş Tolga Işık ile teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.
- 11.1.2019 16:23
- Güncelleme: 11.1.2019 17:22
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
vaner İnşallah sezon sonunda da keyifli olacağız. Şampiyonluğun en büyük favorisi Beşiktaşdır.
Ahmet Kavalcı'dan gazetecilere yemek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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