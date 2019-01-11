Ahmet Kavalcı'dan gazetecilere yemek
11 Ocak 2019, Cuma
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'dan gazetecilere yemek

Ahmet Kavalcı'dan gazetecilere yemek

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi , siyah-beyazlı takımın kampını takip eden basın mensuplarına yemek verdi.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi , siyah-beyazlı takımın kampını takip eden basın mensuplarına yemek verdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın kamp yaptığı Antalya Gloria Sports Arena'daki yemeğe, kulüp yöneticileri Hüseyin Mican ve Candaş Tolga Işık ile teknik direktör de katıldı.

  1. 11.1.2019 16:23
  2. Güncelleme: 11.1.2019 17:22
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