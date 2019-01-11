Antalya'da 103. Kartal Yuvası
11 Ocak 2019, Cuma
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Antalya'da 103.

Antalya'da 103. Kartal Yuvası

Başkanı , takımın kamp yaptığı Antalya’da Türkiye’nin 103. mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Orman, mağazayı gezerken basın mensuplarına takımdan ayrılan dünyaca ünlü yıldız 'nin maketi yanına oturarak poz verdi.

Mağazası'nın Türkiye'de 103'üncü, Antalya'da ise 6. şubesi, Konyaaltı ilçesi PınarBaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde açıldı. Mağazanın açılışına Başkanı da katıldı. Taraftarın meşalelerle karşıladığı Orman'a, Konyaaltı Belediye Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve kulüp yöneticileri eşlik etti.

Bir süre mağazayı gezen Orman, kaleye geçen minik bir taraftar için penaltı atışı gerçekleştirdi. Ardından mağazada futbolcuların yer aldığı maket bölümüne yönelen Orman, geçtiğimiz aralık ayında takımdan ayrılan yıldız oyuncu Pepe'nin yanındaki koltuğa oturdu. Orman, burada basın mensuplarına poz verdikten sonra kurdele keserek mağazanın açılışını gerçekleştirdi.

Fikret Orman, her zaman yaptığı geleneği bozmayıp kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyen taraftarlarla tek tek fotoğraf çekindi.

  1. 11.1.2019 18:28
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