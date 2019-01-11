Beşiktaş Antalya'daki son antrenmanını yaptı
11 Ocak 2019, Cuma
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Antalya'daki son antrenmanını yaptı

Beşiktaş Antalya'daki son antrenmanını yaptı

İkinci devre hazırlıklarını 3 Ocak'tan bu yana Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren , kampın son antrenmanını bu akşam yaptı.

Teknik direktör yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Takım toplantısının ardından streching hareketleri ile başlayan idman taktik saha çalışmaları ile devam etti. İki gruba ayrılan futbolcular değişmeli olarak kanat organizasyonları ve pasa dayalı hücum setleri çalıştı. Antrenman geniş sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Özel program dahilinde çalışan ve idmanda yer almadı.

, Antalya kampının son hazırlık maçını yarın oynayacak. Almanya 2'nci Lig ekibi Greuther Fürth ile saat 15.00'te karşılaşacak olan siyah beyazlılar, maçtan sonra İstanbul'a dönecek.

  1. 11.1.2019 20:11
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