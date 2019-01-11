Fatih Terim Cenk Tosuna haber gönderdi!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 5.sırada tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde yapacağı takviyeler ile ligin ikinci yarısında 22.şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor. Marcao ve Emre Taşdemir transferlerinden sonra Galatasaray'ın ilk hedefi golcü transferi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in A Milli yıldız Cenk Tosun'a bu doğrultuda haber gönderdiği iddia edildi.
11 Ocak 2019 Cuma, 19:33:35
Güncelleme: 20:01:29
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Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puan toplayarak 5.sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer gündemi bir hayli hareketli.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Devre arası transfer döneminde şu ana kadar Marcao ve Emre Taşdemir transferlerini tamamlayan Galatasaray, rotasını santrfor transferine çevirmiş durumda.
Sarı-kırmızılı taraftarların da sabırsızlıkla beklediği golcü transferi için Fatih Terim'in bizzat devreye girdiği iddia ediliyor.
EREN DERDİYOK İLE YOLLAR AYRILIYOR
Galatasaray, gösterdiği istikrarsız performans ve yaşadığı sakatlık sorunu sonrasında Eren Derdiyok'u gözden çıkartmış durumda.
Bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 18 maçta 10 gol atan yıldız golcü, sarı-kırmızılı ekibin en skorer oyuncusu konumunda.