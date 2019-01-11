Şenol Güneş'ten Tolgay Arslan ve Fenerbahçe açıklaması!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Güneş, Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ın 'feda' senesinde, Galatasaray formasıyla takımına kazandırdığı çok tartışılan penaltıyı da değerlendirdi. Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe'ye transferi konusuna da değinen tecrübeli teknik adamın açıklamaları şu şekilde;
11 Ocak 2019 Cuma, 15:09:42
Güncelleme: 16:24:32
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Burak Yılmaz, futbolu çok seviyor, futbol için yanıp tutuşuyor. Ait olduğu yere de saygı duyup işini yapıyor.
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Arkadaşlarıyla ilişkileri çok iyiydi. Eskişehir'den Trabzon'a gelirken fedakarlık yaptı. Burak yeteneğiyle dünya çapında bir oyuncu.
Hatalarından dolayı eleştirilere saygı duyuyorum. Herkesin hataları vardır. Ben Burak'ın burada olmasından mutluluk duyuyorum.
Türkiye'de iki forvet derseniz, Burak ve Cenk derim. Aksini söyleyeni dinlemek isterim.
Ben Burak'ın Beşiktaş'ın camiasına da takımına da uygun bir futbolcu olduğunu düşünüyorum.