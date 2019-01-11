Şenol Güneşten Tolgay Arslan ve Fenerbahçe açıklaması! - Galeri - Fotomaç
11 Ocak 2019, Cuma
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Şenol Güneş'ten Tolgay Arslan ve Fenerbahçe açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Güneş, Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ın 'feda' senesinde, Galatasaray formasıyla takımına kazandırdığı çok tartışılan penaltıyı da değerlendirdi. Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe'ye transferi konusuna da değinen tecrübeli teknik adamın açıklamaları şu şekilde;
11 Ocak 2019 Cuma, 15:09:42 Güncelleme: 16:24:32
Şenol Güneşten Tolgay Arslan ve Fenerbahçe açıklaması!

Burak Yılmaz, futbolu çok seviyor, futbol için yanıp tutuşuyor. Ait olduğu yere de saygı duyup işini yapıyor.

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Şenol Güneşten Tolgay Arslan ve Fenerbahçe açıklaması!

Arkadaşlarıyla ilişkileri çok iyiydi. Eskişehir'den Trabzon'a gelirken fedakarlık yaptı. Burak yeteneğiyle dünya çapında bir oyuncu.

Şenol Güneşten Tolgay Arslan ve Fenerbahçe açıklaması!

Hatalarından dolayı eleştirilere saygı duyuyorum. Herkesin hataları vardır. Ben Burak'ın burada olmasından mutluluk duyuyorum.

Şenol Güneşten Tolgay Arslan ve Fenerbahçe açıklaması!

Türkiye'de iki forvet derseniz, Burak ve Cenk derim. Aksini söyleyeni dinlemek isterim.

Şenol Güneşten Tolgay Arslan ve Fenerbahçe açıklaması!

Ben Burak'ın Beşiktaş'ın camiasına da takımına da uygun bir futbolcu olduğunu düşünüyorum.

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