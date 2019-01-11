Beşiktaştan Douglas harekatı - Galeri - Fotomaç
11 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Beşiktaş'tan Douglas harekatı

Sivasspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Beşiktaş'tan Douglas için bir talep var. Mevkinde iyi bir oyuncu. Biz de Fatih Aksoy için temastayız" dedi.

11 Ocak 2019 Cuma, 00:05:06 Güncelleme: 07:48:22
Beşiktaştan Douglas harekatı

Siyah-beyazlı yönetim, transfer harekatında rotasını değiştirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaştan Douglas harekatı

Burak Yılmaz ve Isimat Mirin'i alarak kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarı üzerine sağ bek takviyesi için girişimlerini hızlandırdı.

Beşiktaştan Douglas harekatı

Hatta Başkan Fikret Orman, yanına yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'un da alarak İtalya'ya giderek burada hem sağ bek adayları ve hem de kulüpleriyle görüşmelerde bulundu.

Beşiktaştan Douglas harekatı

Ancak tüm bunlara rağmen siyah-beyazlıların sağ gösterip sol vurması bekleniyor.

Beşiktaştan Douglas harekatı

Öyle ki Başkan Orman yurt dışında birçok isimle temas geçerken, Sivasspor'un Brezilyalı sağ beki Douglas'ı resmen istediği ortaya çıktı

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN