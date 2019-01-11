Beşiktaştan Douglas harekatı - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'tan Douglas harekatı
Sivasspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Beşiktaş'tan Douglas için bir talep var. Mevkinde iyi bir oyuncu. Biz de Fatih Aksoy için temastayız" dedi.
11 Ocak 2019 Cuma, 00:05:06
Güncelleme: 07:48:22
Siyah-beyazlı yönetim, transfer harekatında rotasını değiştirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Burak Yılmaz ve Isimat Mirin'i alarak kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarı üzerine sağ bek takviyesi için girişimlerini hızlandırdı.
Hatta Başkan Fikret Orman, yanına yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'un da alarak İtalya'ya giderek burada hem sağ bek adayları ve hem de kulüpleriyle görüşmelerde bulundu.
Ancak tüm bunlara rağmen siyah-beyazlıların sağ gösterip sol vurması bekleniyor.
Öyle ki Başkan Orman yurt dışında birçok isimle temas geçerken, Sivasspor'un Brezilyalı sağ beki Douglas'ı resmen istediği ortaya çıktı