Beşiktaş'tan gollü prova – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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'tan gollü prova

Beşiktaş'tan gollü prova

'da hazırlıklarını sürdüren , 1. Lig ekiplerinden 'la karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Beşiktaş, ikinci yarıda farka giderek 5-1 galip geldi.

'da hazırlıklarını sürdüren , 1. Lig ekiplerinden 'la karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Beşiktaş, ikinci yarıda farka giderek 5-1 galip geldi.

'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında da kazandı. Dün oynanan maçta 2. Lig ekiplerinden Helmond Sport'u 1-0 yenen siyah-beyazlılar, bugün Spor Toto 1. Lig takımlarından Afjet Afyonspor'la karşı karşıya geldi. Maçın 45. dakikasında Emre Öztürk'ün attığı golle Afyonspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda değişikliklerle sahaya çıkan siyah-beyazlılar, maça oldukça hızlı başladı. 48. dakikada Larin takımına eşitliği getirirken, 51. dakikada Adem Ljajic frikik golüyle takımını öne geçirdi. 53. dakikada Larin farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 79'da Fatih Aksoy, 90'da ise 'in golleriyle skoru 5-1'e getiren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Siyah-beyazlıların maç kadrosunda , , ve yer almadı.
  1. 9.1.2019 19:12
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