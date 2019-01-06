Odaklanırsak işler değişir!
Beşiktaş'ın yıldız ismi Atiba, Antalya kampında açıklamalarda bulundu.
Antalya kampında konuşan Atiba, "Ligde iyi konumda değiliz. Bu tecrübe ve kaliteyle iyi bir seri yakalayabiliriz. Şampiyon olabilmek için bir galibiyet serisi oluşturmamız lazım. Önümüzde tırmanmamız gereken önemli engeller var, önemli takımlar var. Odaklanırsak bu durumu değiştirebiliriz" dedi. Türkiye'de mutlu olduğunu ifade eden Kanadalı yıldız, "Burada bana iyi davranıyorlar, insanların sevgisini görüyorum. Kalma fırsatım olursa burada devam etmek isterim, çünkü burada huzurluyum" diye konuştu.
BURAK BÜYÜK KATKI SAĞLAR!
Burak Yılmaz, kariyeri boyunca oynadığı her takıma ciddi katkı yapmış bir oyuncu. Çok akıllı bir oyuncu, doğru yerde oluyor, gol becerisi çok yüksek. Bize karşı oynadığında bunu görmüştük. Golü koklayan ve her zaman doğru yerde olan bir oyuncu. Beşiktaş'a büyük katkısı olacağını düşünüyorum.
CYLE LARİN'E ZAMAN LAZIM
Larin, belli kaliteye ve gol becerisine sahip. Genç ve öğrenmesi gereken çok şey var. Çok çalışıyor. Kulüple görüştüğümde Larin'in uygun bir oyuncu olduğunu söyledim. Oynamaya ihtiyacı var.
DORUKHAN'DA POTANSİYEL VAR
Dorukhan yetenekli. Fırsatını iyi kullandı, potansiyeli yüksek. Çok parlak geleceği var. Trabzonspor'da Yusuf, Abdülkadir de genç ve potansiyelleri yüksek oyuncular. Akıcı oynuyorlar, Visca da öyle.
BURAK BÜYÜK KATKI SAĞLAR!
Burak Yılmaz, kariyeri boyunca oynadığı her takıma ciddi katkı yapmış bir oyuncu. Çok akıllı bir oyuncu, doğru yerde oluyor, gol becerisi çok yüksek. Bize karşı oynadığında bunu görmüştük. Golü koklayan ve her zaman doğru yerde olan bir oyuncu. Beşiktaş'a büyük katkısı olacağını düşünüyorum.
CYLE LARİN'E ZAMAN LAZIM
Larin, belli kaliteye ve gol becerisine sahip. Genç ve öğrenmesi gereken çok şey var. Çok çalışıyor. Kulüple görüştüğümde Larin'in uygun bir oyuncu olduğunu söyledim. Oynamaya ihtiyacı var.
DORUKHAN'DA POTANSİYEL VAR
Dorukhan yetenekli. Fırsatını iyi kullandı, potansiyeli yüksek. Çok parlak geleceği var. Trabzonspor'da Yusuf, Abdülkadir de genç ve potansiyelleri yüksek oyuncular. Akıcı oynuyorlar, Visca da öyle.
- 6.1.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Beşiktaş Rize'ye Quaresma'sız gitti
Toplam 1
Yorum
mıstık nazardegdi bari gs maçına yetişse
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'Galatasaraylılar beni bilir'
Toplam 1
Yorum
TAM GÜVEN GS DA SEN VARSAN SORUN YOK. GERİSİ SADECE TEFERRUAT. SANA GÜVEN TAM İMPARATOR
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‘Hayallerim gerçek oldu’
Toplam 2
Yorum
Karalastikli Daha dur delikanlı yav
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