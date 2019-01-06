Odaklanırsak işler değişir!
08 Nisan 2019, Pazartesi
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Odaklanırsak işler değişir!

Odaklanırsak işler değişir!

'ın yıldız ismi Atiba, açıklamalarda bulundu.

konuşan Atiba, "Ligde iyi konumda değiliz. Bu tecrübe ve kaliteyle iyi bir seri yakalayabiliriz. Şampiyon olabilmek için bir galibiyet serisi oluşturmamız lazım. Önümüzde tırmanmamız gereken önemli engeller var, önemli takımlar var. Odaklanırsak bu durumu değiştirebiliriz" dedi. 'de mutlu olduğunu ifade eden Kanadalı yıldız, "Burada bana iyi davranıyorlar, insanların sevgisini görüyorum. Kalma fırsatım olursa burada devam etmek isterim, çünkü burada huzurluyum" diye konuştu.

BURAK BÜYÜK KATKI SAĞLAR!
, kariyeri boyunca oynadığı her takıma ciddi katkı yapmış bir oyuncu. Çok akıllı bir oyuncu, doğru yerde oluyor, gol becerisi çok yüksek. Bize karşı oynadığında bunu görmüştük. Golü koklayan ve her zaman doğru yerde olan bir oyuncu. 'a büyük katkısı olacağını düşünüyorum.

CYLE LARİN'E ZAMAN LAZIM
Larin, belli kaliteye ve gol becerisine sahip. Genç ve öğrenmesi gereken çok şey var. Çok çalışıyor. Kulüple görüştüğümde Larin'in uygun bir oyuncu olduğunu söyledim. Oynamaya ihtiyacı var.

DORUKHAN'DA POTANSİYEL VAR
Dorukhan yetenekli. Fırsatını iyi kullandı, potansiyeli yüksek. Çok parlak geleceği var. 'da Yusuf, Abdülkadir de genç ve potansiyelleri yüksek oyuncular. Akıcı oynuyorlar, Visca da öyle.
  1. 6.1.2019
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