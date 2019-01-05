Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor
Spor Toto Süper Lig'de ikinci devre hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde devam Beşiktaş günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.
Siyah beyazlı ekipte akşam antrenmanı salonda yapılan çalışmalarla başladı. Antrenmana sahada devam eden futbolcular, tam sahada pas çalışmaları gerçekleştirdi. Pas çalışmasının ardından iki gruba ayrılan oyuncular bir grup kanat organizasyonları gerçekleştirirken, diğer grup savunma-hücum organizasyonları üzerinde durdu. Sonrasında dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenman sona erdi. Dar alanda yapılan maçlarda Ricardo Quaresma attığı gollerle dikkat çekti.
Öte yandan dün geç saatlerde kampa katılan Loris Karius, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Burak Yılmaz ve Alpay Çelebi ise salonda çalıştı.
- 5.1.2019 20:24
- Güncelleme: 5.1.2019 20:33
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Ve Beşiktaş stoperini buldu! 3,5 yıllık sözleşme... Nicolas Isimat-Mirin kimdir?
Toplam 3
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Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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