Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor
05 Ocak 2019, Cumartesi
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'ta hazırlıklar devam ediyor

Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor

'de ikinci devre hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde devam günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

Siyah beyazlı ekipte akşam antrenmanı salonda yapılan çalışmalarla başladı. Antrenmana sahada devam eden futbolcular, tam sahada pas çalışmaları gerçekleştirdi. Pas çalışmasının ardından iki gruba ayrılan oyuncular bir grup kanat organizasyonları gerçekleştirirken, diğer grup savunma-hücum organizasyonları üzerinde durdu. Sonrasında dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenman sona erdi. Dar alanda yapılan maçlarda attığı gollerle dikkat çekti.
Öte yandan dün geç saatlerde kampa katılan Loris Karius, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Burak Yılmaz ve Alpay Çelebi ise salonda çalıştı.

  1. 5.1.2019 20:24
  2. Güncelleme: 5.1.2019 20:33
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