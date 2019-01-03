Beşiktaş kafilesi Antalya'ya gitti
03 Ocak 2019, Perşembe
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kafilesi 'ya gitti

Beşiktaş kafilesi Antalya'ya gitti

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını 'a kadar 'da sürdürecek.

Futbol Takımı, 'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürmek için 'ya gitti.

Siyah-beyazlı kulübün futbol A takımından sorumlu yönetim kurulu üyesi 'nın da yer aldığı Beşiktaş kafilesi, 'ndan kalkan uçakla Antalya'ya hareket etti.

Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da Pazartesi gününe kadar kamp yapacak siyah-beyazlı kafile, burada 3 hazırlık müsabakası oynayacak. Beşiktaş, 8 Ocak Salı günü Hollanda'nın Helmond Sport, 11 Ocak Cuma günü Almanya'nın Greuther Fürth ve 14 Ocak Pazartesi günü Hırvatistan'ın takımlarıyla hazırlık maçında karşılaşacak.

Beşiktaş'ta teknik heyetin belirlediği kamp kadrosuna , , ve Vagner Love alınmadı.

Siyah-beyazlıların 32 kişilik Antalya kampı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Adem Ljajic, Adriano Correia, Alpay Çelebi, , , Cyle Larin, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Ege Atlam, Enzo Roco, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Ersin Destanoğlu, Fatih Aksoy, Fatih Değirmenci, , , Güven Yalçın, Hüseyin Seyliğli, , Kartal Kayra Yılmaz, Loris Karius, Marlon Bülent Üçüncü, Mertcan Açıkgöz, , Necip Uysal, Oğuzhan Aydoğan, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Rıdvan Yılmaz, Ryan Babel, Utku Yuvakuran.

  1. 3.1.2019 15:17
  2. Güncelleme: 3.1.2019 15:54
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