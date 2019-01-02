Orkan Çınar, Beşiktaş'a dönüyor – Fotomaç – 02 Ocak 2019
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Orkan Çınar, 'a dönüyor

Orkan Çınar, Beşiktaş'a dönüyor

'ın sezon başında Demirspor'a kiraladığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu Orkan Çınar, siyah-beyazlı kulübe geri dönüyor.

'ın sezon başında Demirspor'a kiraladığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu Orkan Çınar, siyah-beyazlı kulübe geri dönüyor.

Beşiktaş, sezon başında Orkan Çınar'ı 'a kiralamıştı. Sözleşmede yer alan "Devre arası geri çağrılabilir" maddesine göre siyah-beyazlı kulüp, genç oyuncuyu kampına dahil etmeyi planlıyor. Orkan'ın hafta içinde yaşanacak gelişmelere göre kampa katılıp katılmayacağı netlik kazanacak.
  1. 2.1.2019 19:15
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