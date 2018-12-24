Beşiktaş İstanbul’da 666 gündür kazanamıyor
24 Aralık 2018, Pazartesi
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’da 666 gündür kazanamıyor

Beşiktaş İstanbul’da 666 gündür kazanamıyor

, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında deplasmanlarında çıktığı 8 maçta 2 beraberlik alırken, 6 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar İstanbul deplasmanındaki son galibiyet sevincini ise 2016-2017 sezonunda 'a karşı aldı.

'de ilk yarının son maçında 22 Aralık Cumartesi günü konuk olduğu deplasmanından 4-1'lik mağlubiyetle dönen , son iki sezonda çıktığı deplasmanlarında galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlılar, son iki yılda İstanbul takımlarına karşı dış sahada çıktığı 8 maçta sahadan 6 mağlubiyet, 2 de beraberlikle ayrıldı. İstanbul deplasmanlarında en son galibiyetini 27 Şubat 2017 tarihinde karşısında 1-0'lık sonuçla alan siyah-beyazlılar, 666 gündür şehrinde kazanamadı.

SON İKİ SEZONDA BEŞİKTAŞ'IN ÇIKTIĞI İSTANBUL DEPLASMANI MAÇLARI:
18.08.2017 Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-2
23.09.2017 Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1
18.03.2018 Başakşehir-Beşiktaş: 1-0
29.04.2018 Galatasaray-Beşiktaş: 2-0
03.05.2018 Fenrbahçe-Beşiktaş : 3-0 ( hükmen)
24.09.2018 Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1
03.11.2018 Başakşehir-Beşiktaş: 1-0
22.12.2018 Kasımpaşa-Beşiktaş: 4-1

  1. 24.12.2018 10:25
  2. Güncelleme: 24.12.2018 11:24
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