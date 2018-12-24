Beşiktaş İstanbul’da 666 gündür kazanamıyor

Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında İstanbul deplasmanlarında çıktığı 8 maçta 2 beraberlik alırken, 6 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar İstanbul deplasmanındaki son galibiyet sevincini ise 2016-2017 sezonunda Galatasaray'a karşı aldı.
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son maçında 22 Aralık Cumartesi günü konuk olduğu Kasımpaşa deplasmanından 4-1'lik mağlubiyetle dönen Beşiktaş, son iki sezonda çıktığı İstanbul deplasmanlarında galibiyet yüzü göremedi. Siyah-beyazlılar, son iki yılda İstanbul takımlarına karşı dış sahada çıktığı 8 maçta sahadan 6 mağlubiyet, 2 de beraberlikle ayrıldı. İstanbul deplasmanlarında en son galibiyetini 27 Şubat 2017 tarihinde Galatasaray karşısında 1-0'lık sonuçla alan siyah-beyazlılar, 666 gündür şehrinde kazanamadı.
SON İKİ SEZONDA BEŞİKTAŞ'IN ÇIKTIĞI İSTANBUL DEPLASMANI MAÇLARI:
18.08.2017 Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-2
23.09.2017 Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1
18.03.2018 Başakşehir-Beşiktaş: 1-0
29.04.2018 Galatasaray-Beşiktaş: 2-0
03.05.2018 Fenrbahçe-Beşiktaş : 3-0 (Türkiye Kupası hükmen)
24.09.2018 Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1
03.11.2018 Başakşehir-Beşiktaş: 1-0
22.12.2018 Kasımpaşa-Beşiktaş: 4-1
- 24.12.2018 10:25
- Güncelleme: 24.12.2018 11:24
- Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri
- Ersun Yanal yönetimden 5 takviye istedi! İşte toplantıdan çıkan karar...
- Mustafa Kapı tarihe geçti! Galatasaray'ın genç oyuncusu Mustafa Kapı kimdir? Mustafa Kapı kaç yaşında?
- Rıdvan Dilmen'den transfer sözleri: "Galatasaray..."
- Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yazdı
-
Ahmet Ağaoğlu: "Onazi sezonu kapamış olabilir"
Toplam 3
Yorum
mami ts 1461 mi o zaman bi kaç sene sonra beraber aynı ligde oynarlar. bu iş sadece alt yapı ve 1461 le olmuyor gençlerede yazık edersiniz.
-
‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 7
Yorum
cenk Bu adamı Beşiktaş beğenmese de bana göre Kasımpaşalı Diagn'den çok daha usta bir golcü !.
-
Tottenham 3 puanı 6 golle aldı
Toplam 1
Yorum
Raşit her yere yorum yapmam ama bu pochettino benim için iyi bir menajer umarım yolu Türkiye den geçer
Beşiktaş İstanbul’da 666 gündür kazanamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.