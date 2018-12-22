Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz sakatlandı
22 Aralık 2018, Cumartesi
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'ta sakatlandı

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz sakatlandı

'ın ile deplasmanda oynadığı 17'nci hafta mücadelesinde siyah beyazlı futbolcu sakatlandı.

Karşılaşmanın 2'nci dakikasında , Dorukhan'ın attığı gol ile öne geçerken, attığı gole sevindiği sırada zıplayan ve ayağını yere ters basan genç oyuncu sakatlık geçirdi. Gol daha sonra VAR tarafından iptal edilirken, aynı zamanda sahada Dorukhan'ın tedavisi yapıldı. Sağlık ekipleri 'ün oyuna devam edemeyeceğini teknik heyete iletirken, genç oyuncu yerini 'e bıraktı.

  1. 22.12.2018 19:18
  2. Güncelleme: 22.12.2018 19:59
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