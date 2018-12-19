Cenk Tosun’dan Pepe paylaşımı – Fotomaç – 19 Aralık 2018
19 Aralık 2018, Çarşamba
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’dan paylaşımı

Cenk Tosun’dan Pepe paylaşımı

, önceki gün 'nin sözleşmesinin feshedildiğini resmen açıkladı.

, önceki gün 'nin sözleşmesinin feshedildiğini resmen açıkladı. Siyah-beyazlıların eski futbolcusu , eski takım arkadaşı için sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Tosun, instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda: "Her şey için teşekkürler dostum" ifadelerini kullandı.

  1. 19.12.2018
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