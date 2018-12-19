Cenk Tosun’dan Pepe paylaşımı

Beşiktaş, önceki gün Pepe'nin sözleşmesinin feshedildiğini resmen açıkladı. Siyah-beyazlıların eski futbolcusu Cenk Tosun, eski takım arkadaşı için sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Tosun, instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda: "Her şey için teşekkürler dostum" ifadelerini kullandı.