Babel&Adriano’ya teklif yapıldı
Beşiktaş yönetimi, iki yıldız oyuncunun yanıtını bekliyor.
Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Ryan Babel ve Adriano'yla ilgili olarak kulübün bu 2 futbolcuya da teklifte bulunduğu açıklandı. Yönetici Kavalcı, "Her 2 futbolcunun da sözleşmesinin uzatılması için teklifler yapıldı. Şu anda Babel ve Adriano'dan, yeni sözleşme teklifimizle ilgili geri dönüş bekliyoruz" diye konuştu.
TOLGAY BİZİMLE
Kadro dışı kalan ve devre arasında takımdan gönderileceği konuşulan Tolgay Arslan'la ilgili olarak da açıklama yapan Ahmet Kavalcı, "Şu anda bir yere gitmesi söz konusu değil. Mukavelesi var. Gelen bir teklif yok. Eğer teklif gelirse de bunu yönetim kurulu değerlendirir, karar verilir" dedi.
- 18.12.2018
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