Babel&Adriano’ya teklif yapıldı – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Babel&Adriano’ya teklif yapıldı

Babel&Adriano’ya teklif yapıldı

yönetimi, iki yıldız oyuncunun yanıtını bekliyor.

Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan ve Adriano'yla ilgili olarak kulübün bu 2 futbolcuya da teklifte bulunduğu açıklandı. Yönetici Kavalcı, "Her 2 futbolcunun da sözleşmesinin uzatılması için teklifler yapıldı. Şu anda Babel ve Adriano'dan, yeni sözleşme teklifimizle ilgili geri dönüş bekliyoruz" diye konuştu.

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Kadro dışı kalan ve devre arasında takımdan gönderileceği konuşulan 'la ilgili olarak da açıklama yapan , "Şu anda bir yere gitmesi söz konusu değil. Mukavelesi var. Gelen bir teklif yok. Eğer teklif gelirse de bunu yönetim kurulu değerlendirir, karar verilir" dedi.

  1. 18.12.2018
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