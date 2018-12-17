Holosko da geldi – Fotomaç – 17 Aralık 2018
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da geldi

Holosko da geldi
Siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu da dün tribünlerde 'a destek vermek için Vodafona Park'ta yerini aldı. Slovak futbolcu, derbiyi izleyip taraftarlarla sohbet etti. Beşiktaşlılar, Holosko ile bol bol fotoğraf çektirdi, imza aldı.
  1. 17.12.2018
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