Çok güzel hareketler bunlar – Fotomaç – 17 Aralık 2018
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Çok güzel hareketler bunlar

Çok güzel hareketler bunlar
İki takım hocaları maç öncesinde birbirlerine başarı dileyip karşılıklı övgüde bulundular. Karaman, " Avrupa'dan elendiği için üzüldük. Şenol hoca bu sahalarda görülen nadir güzel insanlardan biridir. Salgı duyup sevdiğim, az sayıda güvendiğim bir insandır. Onunla gurur duyuyoruz" dedi. Güneş de " başarıyı geç yakaladı. Bazı zorluklarla karşılaşmış olabilir. ona yakışıyor. Trabzonlu değil ama Trabzonlu çok kişi daha fazla katkı yapmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.
İlk kez rakip oldular

2010-11'de Trabzonspor'da birlikte çalışan Güneş ve Karaman, o dönem bir devrede bütün derbileri kazanmışlardı. Karaman bunu 8 yıl sonra bir kez daha gerçekleştirecekken Beşiktaş'ın son dakikalardaki beraberlik golü geldi. İki hoca ayrıca dün gece ilk kez birbirlerine rakip oldular.

OLCAY PÜR NEŞE
'ın eski yıldızı Trabzonsporlu , maç öncesi eski takım arkadaşlarının yanına gidip hasret giderdi.
  1. 17.12.2018
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