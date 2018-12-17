Çok güzel hareketler bunlar
İlk kez rakip oldular
2010-11'de Trabzonspor'da birlikte çalışan Güneş ve Karaman, o dönem bir devrede bütün derbileri kazanmışlardı. Karaman bunu 8 yıl sonra bir kez daha gerçekleştirecekken Beşiktaş'ın son dakikalardaki beraberlik golü geldi. İki hoca ayrıca dün gece ilk kez birbirlerine rakip oldular.
OLCAY PÜR NEŞE
Kartal'ın eski yıldızı Trabzonsporlu Olcay Şahan, maç öncesi eski takım arkadaşlarının yanına gidip hasret giderdi.
- 17.12.2018
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Beşiktaş'ta Caner ve Adriano'nun yerine Aziz Behich!
Toplam 1
Yorum
kartal Caner BJK'den ayrılmaz. BJK de onu çok seviyor.
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Trabzonspor'dan, Erzurumspor'a teşekkür
Toplam 1
Yorum
baksoy Dostluk bu işte takımı küme düşme potasında olmasına rağmen rakibe bu kadar anlayış gösteren bir taraftar grubu alkışlanır ancak ?
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Trabzonspor'da Olcay Şahan kadro dışından kaptanlığa yükseldi
Toplam 1
Yorum
baksoy Yanalım yanalımda o olsa idi acaba Ümraniye spora elenirmiydik ona yanarım ?
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