Yeni Malatyaspor kulüp binasına silahlı saldırı

Vali Baruş, Yeni Malatyaspor'un ligde çok önemli bir konuma geldiğini belirterek, "Kamuoyunun bildiği gibi dün saat 00.10 sıralarında Yeni Malatyaspor'un Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan tesislerine yönelik bir silahla ateş açma olayı gerçekleşmiştir. Şu anda olay Cumhuriyet Başsavcılığımızın başlattığı soruşturma kapsamında çok yönlü olarak emniyetimiz tarafından soruşturuluyor. Bir araçla ve şu anda görgü tanıklarının ifadesine göre 2 şahıs tarafından gerçekleştirilen bu silahlı olayı her yönüyle soruşturuyoruz. Emniyet güçlerimiz elindeki delilleri titizlikle değerlendiriyor. Kısa zamanda neticeye ulaşacağımıza inanıyorum. Elimizde önemli deliller var. Kimsenin Malatyaspor'un ve Malatya'nın huzurunu kaçırmaya yeltenmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

GEVREK: "MALATYASPOR'UN HARAÇ VERMESİ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ise saldırıda sıkılan kurşunun hem kulübe, hem de Malatya'ya sıkıldığını belirterek şunları söyledi: "Maç öncesi konuyla alakalı açıklama yapmadık ama bu kurşun, Malatya futboluna sıkılan bir kurşundur. Kendini taraftar görüp, kulübüne böyle yapıp, taraftar olunmaz. Gerçek taraftarımızla bizim hiçbir sıkıntımız yok. Taraftarlar bugün buradaydı, bizim yanımızdaydı ve bu konuyla alakalı da ben şunu söyleyeyim; Yeni Malatyaspor'un burada haraç vermesi söz konusu olamaz. Bizi tehdit ederek, şantajla burada haraç isteyerek 4 tane kurşun değil, 100 tane de kurşun sıkılsa asla bu bildiğimiz yoldan şaşmayacağız. Bu konuda gerekirse canımızı da veririz ama asla kimseye haraç vermeyiz. Bu yapılan hain saldırının ardından Sayın Valimize, dün akşamdan beri çalışan Emniyet Müdürümüze, teşkilattaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlar dün geceden beri bizle beraberler. Gerçek taraftarımızın asla böyle bir şey yaptığına inanmıyorum, gerçek taraftarlar buradaydı. Bu yapılan basit bir şey değil. Gelip tesislere kurşun sıkacaksın, ondan sonra böyle bir şekilde haraç isteyeceksin. Böyle bir şeye bizim tarafımızdan taviz verilmeyecek ve biz Malatyaspor'un 1 kuruşunu kimseye haraç olarak vermeyiz. Türkiye'deki 3 milyon Malatyalının hakkını 3-5 çapulcuya burada teslim olacak değiliz. Bu konuda kesinlikle dediğim gibi, asla dönüşü yok."

BEŞİKTAŞ'TAN DESTEK MESAJI!

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle;

"E.Y. Malatyaspor'un Orduzu Pınarbaşı'ndaki kulüp binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Silahlı saldırı sonucu herhangi bir can kaybı veya yaralının olmaması teselli olmuştur.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri en şiddetli şekilde kınar, E.Y. Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."