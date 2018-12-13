Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin biletleri satışta – Fotomaç – 13 Aralık 2018
13 Aralık 2018, Perşembe
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- derbisinin biletleri satışta

<a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> - <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> derbisinin biletleri satışta

, 'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü saat 19.00'da 'ta ile karşılaşacak.

, 'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü saat 19.00'da 'ta ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri bugün saat 13.00 itibarıyla satışa sunulacak. Bir kişinin en fazla 3 bilet alabileceği mücadelenin bilet fiyatları şöyle: Kategori (1-8) 125-335 TL, VIP tribün 800 TL, 1903 Tribün 800-1000 TL.

  1. 13.12.2018
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