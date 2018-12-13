Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin biletleri satışta
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri bugün saat 13.00 itibarıyla satışa sunulacak. Bir kişinin en fazla 3 bilet alabileceği mücadelenin bilet fiyatları şöyle: Kategori (1-8) 125-335 TL, VIP tribün 800 TL, 1903 Tribün 800-1000 TL.
- 13.12.2018
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
olaylar derken FUTBOLCULARI KADRO DIŞI BIRAKIP DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYORSUNUZ BÜTÇE AÇIĞI OLARAK GERİ DÖNÜYOR.
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 7
Yorum
kadiı güç istifa ve savcılığı göreve davet ediyorum mal varlığına el konulup galatasaray için harcansın verdiği zararların karşılığı
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
ÖZCAN KİMSE KALMADIĞINA GÖRE BİZ OYNAYALIM BEN DEFANS OLURUM
Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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