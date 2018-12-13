Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri bugün saat 13.00 itibarıyla satışa sunulacak. Bir kişinin en fazla 3 bilet alabileceği mücadelenin bilet fiyatları şöyle: Kategori (1-8) 125-335 TL, VIP tribün 800 TL, 1903 Tribün 800-1000 TL.