Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Sert ve agresif olacak"
Teknik direktör Güneş, “Sahamızda kazanarak turu geçmek istiyoruz. Sert ve agresif bir maç olacak, Avrupa’da iyi sonuçlar almalıyız” dedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Malmö ile yapacakları maçın zorluğunu bildiklerini ve kazanmak istediklerini söyledi. Grupta son maça gelinmesine rağmen her takımın turu geçme şansı olduğunu belirten Güneş, "Sahamızda galip gelerek, turu geçmek istiyoruz. Olumsuz durum olacağını zannetmiyorum. Sert, agresif maç olacağını düşünüyorum. Bu zorlukları aşmak için hazırlanmak gerektiğini biliyorum" diye konuştu. Güneş şöyle devam etti: "Maalesef bu sezon 3 yenilgimiz var. En çok bu beni üzmüştür. Türkiye'de iyi markalar var. Önemli olan, Avrupa'da bu ülkeyi temsilen en iyi şekilde sonuçlar almak. Öte yandan ligin de henüz yarısı olmadı. Kötü maçlar kaybettik ama yarış devam ediyor. Yarısına gelmeden durumu değerlendirmeye almak doğru değil. Perşembe-pazar oynuyoruz. Lig maçını pazartesi de oynayabiliriz. Nedense olmuyor?"
- 13.12.2018
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
olaylar derken FUTBOLCULARI KADRO DIŞI BIRAKIP DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYORSUNUZ BÜTÇE AÇIĞI OLARAK GERİ DÖNÜYOR.
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Fatih Terim’e sevgi seli
Toplam 7
Yorum
kadiı güç istifa ve savcılığı göreve davet ediyorum mal varlığına el konulup galatasaray için harcansın verdiği zararların karşılığı
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
ÖZCAN KİMSE KALMADIĞINA GÖRE BİZ OYNAYALIM BEN DEFANS OLURUM
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Sert ve agresif olacak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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