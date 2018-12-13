Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Sert ve agresif olacak" – Fotomaç – 13 Aralık 2018
13 Aralık 2018, Perşembe
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Sert ve agresif olacak"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Sert ve agresif olacak"

Teknik direktör Güneş, “Sahamızda kazanarak turu geçmek istiyoruz. Sert ve agresif bir maç olacak, Avrupa’da iyi sonuçlar almalıyız” dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Malmö ile yapacakları maçın zorluğunu bildiklerini ve kazanmak istediklerini söyledi. Grupta son maça gelinmesine rağmen her takımın turu geçme şansı olduğunu belirten Güneş, "Sahamızda galip gelerek, turu geçmek istiyoruz. Olumsuz durum olacağını zannetmiyorum. Sert, agresif maç olacağını düşünüyorum. Bu zorlukları aşmak için hazırlanmak gerektiğini biliyorum" diye konuştu. Güneş şöyle devam etti: "Maalesef bu sezon 3 yenilgimiz var. En çok bu beni üzmüştür. 'de iyi markalar var. Önemli olan, Avrupa'da bu ülkeyi temsilen en iyi şekilde sonuçlar almak. Öte yandan ligin de henüz yarısı olmadı. Kötü maçlar kaybettik ama yarış devam ediyor. Yarısına gelmeden durumu değerlendirmeye almak doğru değil. Perşembe-pazar oynuyoruz. Lig maçını pazartesi de oynayabiliriz. Nedense olmuyor?"

  1. 13.12.2018
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