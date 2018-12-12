Şenol Güneş iddialı!
Şenol Güneş, Malmö maçını baskılı ve boğucu futbolla kazanmayı hedefliyor.
AHMET KUTUCU KARTAL'A ÖNERİLDİ
Teknik direktör Şenol Güneş eski futbolcularıyla sürekli temas halinde. Bu isimlerden birisi de Yıldıray Baştürk. Almanya'da sürekli olarak genç futbolcuları izleyen Yıldıray, Schalke'nin U-19 takımında forma giyen Ahmet Kutucu'yu, Şenol Güneş'e önerdi. Güneş, Kutucu için rapor istedi. Fakat Juventus'un da genç futbolcunun peşinde olması işleri zora sokuyor.
ŞENOL GÜNEŞ BASIN ÖNÜNDE
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarınki Malmö maçı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Siyah-beyazlılar hazırlıklarını bugün 16.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. Antrenman öncesi 15.30'da Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.
ORMAN&ADALI YAKIN TAKİPTE
Beşiktaş yönetimi, Malmö maçı öncesinde takımı yakın takibe aldı. Siyah-beyazlıların dün sabah Ümraniye'de yaptığı antrenmanı Başkan Fikret Orman ile İkinci Başkan Serdal Adalı da saha kenarından izledi. Orman ve Adalı'nın daha sonra teknik heyetle kısa bir görüşme yaptı.
- 12.12.2018
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Podolski'den Galatasaray taraftarına mesaj
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Yorum
yavuz m. bende seni seviyorum yavrum
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2. Ersun Yanal dönemi
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Yorum
optikciii Fernandao dahil aynı takım ve Aykut hoca ile devam edileydi şuan en fazla 2. sıradaydık.
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Ömer Sağıroğlu: “Trabzonspor’da duygular değişti”
Toplam 1
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baksoy İyi bir iki transferle bu takım iş yapar liderliği zorlar ? Gerisi alt yapı çözer ?
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