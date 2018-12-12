Şenol Güneş iddialı!
12 Aralık 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

iddialı!

<a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> iddialı!

, Malmö maçını baskılı ve boğucu futbolla kazanmayı hedefliyor.

'de son oynadığı Alanya deplasmanından 1 puanla dönen 'ta hedef, devre arasına kadar oynanacak 3 maçtan 9 puan çıkarmak. Avrupa Ligi'nde ise yarın 'tamam ya da 'devam maçına çıkacak olan siyahbeyazlılarda, Güven'in adı listesinde yer almadığı için forvet hattında Vagner Love oynayacak. Teknik direktör , Malmö maçına özel önem veriyor. Tecrübeli teknik adamın hedefi Avrupa'da final oynamak. Bu yüzden Malmö maçında futbolcularının önde oynayıp rakibi pas oyunu ile boğmalarını isteyen Güneş; böylece sonraki turlarda rakiplerine gözdağı vermeyi hedefliyor.

AHMET KUTUCU KARTAL'A ÖNERİLDİ
Teknik direktör eski futbolcularıyla sürekli temas halinde. Bu isimlerden birisi de Yıldıray Baştürk. 'da sürekli olarak genç futbolcuları izleyen Yıldıray, 'nin U-19 takımında forma giyen Ahmet Kutucu'yu, Şenol Güneş'e önerdi. Güneş, Kutucu için rapor istedi. Fakat Juventus'un da genç futbolcunun peşinde olması işleri zora sokuyor.

ŞENOL GÜNEŞ BASIN ÖNÜNDE
Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarınki Malmö maçı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Siyah-beyazlılar hazırlıklarını bugün 16.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. Antrenman öncesi 15.30'da Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.

ORMAN&ADALI YAKIN TAKİPTE
Beşiktaş yönetimi, Malmö maçı öncesinde takımı yakın takibe aldı. Siyah-beyazlıların dün sabah Ümraniye'de yaptığı antrenmanı Başkan ile İkinci Başkan da saha kenarından izledi. Orman ve Adalı'nın daha sonra teknik heyetle kısa bir görüşme yaptı.
  1. 12.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

iddialı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN