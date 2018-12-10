Pepe için flaş iddia!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Portekizli'nin Al Gharafa'nın kıskacında olduğu ileri sürüldü. Beşiktaş'ın da; yıllık net 4.7 milyon euro ile Süper Lig'in en çok kazanan futbolcusu olan Pepe'yi satmaya sıcak baktığı belirtildi. Katar ekibinin yüksek bir bonservis ödemesi halinde imzaların atılabileceği öğrenildi.

Bu arada Pepe ile ilgili bir başka iddia daha ortaya atıldı. 35 yaşındaki futbolcunun bu sezona ait parasını alamadığı, yönetimin de bu transferden elde edeceği bonservisle bu ödemeden kurtulmak istediği ifade edildi.



GÜNDEMDEKİ ADAM: KARİUS

Alanya maçındaki performansıyla öne çıkan Karius, takımın en çok konuşulan ismi oldu. Beşiktaş'ın Alman file bekçisi, performansıyla Avrupa basınının dikkatini çekerken, teknik heyetten de övgüler aldı. Şenol Güneş'in, yıldız kaleciden motivasyonunu yüksek tutmasını istediği ve kritik maçlarda kendisine çok iş düşeceğini söylediği öğrenildi.



ROCO'DAN MESAJ VAR

Sakatlığı nedeniyle tedavisine devam edilen Beşiktaş'ın Şilili stoperi Roco'dan mesaj var. Şili Milli Takımı'nın 17 Kasım'da Kosta Rika ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan 26 yaşındaki oyuncu, her geçen gün daha iyi olduğunu söyledi. 2 hafta içinde hazır olacağını kaydeden Roco, "Yeni yılda takıma daha güçlü döneceğim" diye konuştu.