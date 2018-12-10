Pepe için flaş iddia!
10 Aralık 2018, Pazartesi
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için flaş iddia!

<a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a> için flaş iddia!

'ın vazgeçilmezlerinden için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Portekizli'nin Al Gharafa'nın kıskacında olduğu ileri sürüldü. 'ın da; yıllık net 4.7 milyon euro ile 'in en çok kazanan futbolcusu olan 'yi satmaya sıcak baktığı belirtildi. ekibinin yüksek bir bonservis ödemesi halinde imzaların atılabileceği öğrenildi.

Bu arada ile ilgili bir başka iddia daha ortaya atıldı. 35 yaşındaki futbolcunun bu sezona ait parasını alamadığı, yönetimin de bu transferden elde edeceği bonservisle bu ödemeden kurtulmak istediği ifade edildi.

GÜNDEMDEKİ ADAM: KARİUS
Alanya maçındaki performansıyla öne çıkan , takımın en çok konuşulan ismi oldu. 'ın Alman file bekçisi, performansıyla Avrupa basınının dikkatini çekerken, teknik heyetten de övgüler aldı. 'in, yıldız kaleciden motivasyonunu yüksek tutmasını istediği ve kritik maçlarda kendisine çok iş düşeceğini söylediği öğrenildi.

ROCO'DAN MESAJ VAR
Sakatlığı nedeniyle tedavisine devam edilen Beşiktaş'ın Şilili stoperi 'dan var. Şili 'nın 17 Kasım'da Kosta Rika ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan 26 yaşındaki oyuncu, her geçen gün daha iyi olduğunu söyledi. 2 hafta içinde hazır olacağını kaydeden , "Yeni yılda takıma daha güçlü döneceğim" diye konuştu.

  1. 10.12.2018
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