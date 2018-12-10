Beşiktaş şehitlerimizi unutmadı
Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park yakınında meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen vatandaşları unutmadı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park yakınında meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen Emniyet Müdürü Kongre Üyemiz Vefa Karakurdu ve Kartal Yuvası personelimiz Tunç Uncu ile birlikte tüm şehitlerimizi vefatlarının ikinci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.
Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan alçak terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımızın acısını ilk günkü gibi kalplerimizde hissederken, terör saldırılarını bir kez daha lanetlediğimizi ifade ediyor ve terörün asla amacına ulaşamayacağına olan inancımızı yineliyoruz.
Vodafone Park yakınında meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
Beşiktaş JK
- 10.12.2018 11:59
- Güncelleme: 10.12.2018 12:03
- Beşiktaş hain terör saldırısında şehit olan vatandaşları unutmadı
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Toplam 3
Yorum
canfb forvetin 30 şutta 1 tane gol atabiliyor forvet arkası oyuncun 15 şutundan hiç biri kaleyi bulmuyor. Guliano çıplak ayakla gerçerdi bunları
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Altın yedek Ekuban!
Toplam 1
Yorum
erol adam diyorki ben oynamalıyım.bunu golleri diyor.
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Erwin Koeman: Biz maç kazanamayız
Toplam 3
Yorum
mert ersun hoca zamanında emenike gibi oyuncuların çok iyi oynadığını gördük ve alper potuk hasanli vb. futbolcular çok daha iyi oynuyordu
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