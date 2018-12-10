Beşiktaş şehitlerimizi unutmadı

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;



10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park yakınında meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen Emniyet Müdürü Kongre Üyemiz Vefa Karakurdu ve Kartal Yuvası personelimiz Tunç Uncu ile birlikte tüm şehitlerimizi vefatlarının ikinci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.

Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan alçak terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımızın acısını ilk günkü gibi kalplerimizde hissederken, terör saldırılarını bir kez daha lanetlediğimizi ifade ediyor ve terörün asla amacına ulaşamayacağına olan inancımızı yineliyoruz.

Vodafone Park yakınında meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.