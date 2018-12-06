Orkun Kökçü'nün babasından Beşiktaş açıklaması!
Beşiktaş’ın transfer listesindeki 17 yaşındaki Orkun Kökçü’nün babası, “Fenerbahçe ile görüşmedik, biz ailece Beşiktaşlıyız” dedi.
Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Feyenoord Kulübü'nün genç yıldızı Orkun Kökçü'nün babası Halis Kökçü, HABER1903' e açıklamalarda bulundu. Oğluna Türkiye'den bir çok talep olduğunu dile getiren baba Kökçü; "Orkun şu anda Feyenoord'un oyuncusu. Bizim birebir görüştüğümüz Beşiktaş var. Orkun da Beşiktaş'a sıcak baktı. Bizim F.Bahçe ile en ufak bir görüşmemiz olmamıştır. Beşiktaş ile görüşmelerimiz sürüyor" dedi. Kökçü ailesinin Beşiktaşlı olduğunu dile getiren Kökçü şöyle devam etti:
UMUT GÜNER'LE GÖRÜŞTÜK
"Orkun profesyonel bir oyuncu. Bizler ailece Beşiktaşlıyız. Orkun da çocukluktan bu yana Beşiktaşlı. Fakat sonuçta profesyonel bir futbolcu. Umut bey (Güner) ile görüşmelerimiz oldu. Onların talepleri de oldu ve memnun olduk. Burada kulüplerin anlaşması ve Orkun için sunulacak proje önemli. Her şey profesyonel bir çerçevede gidiyor. Burada takımların anlaşması önemli. İnşallah profesyonel bir şekilde bu iş çözülecek."
- 6.12.2018
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Novak: “Beklentim iki kulvarda da şampiyonluk yaşayabilmek”
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal fazla uçmanın anlamı yok da trabzon iyidir biz oluruz lig şampiyonu kupayı da trabzon alsın.ligde de ilk 3 e girer.
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Tolgay Arslan'ın yerine Yaya Toure
Toplam 2
Yorum
Nirvana Ne işi var 36 yaşında adamın Beşiktaşda?
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Orkun Kökçü kapışması
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal bize bunlarla gelsin yönetim burak yılmazla değil.love,larin,roco ile devre arası babel,atiba,pepe,adriano,tolga,pektemek ile sezon sonu ved
Orkun Kökçü'nün babasından Beşiktaş açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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