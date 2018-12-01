Beşiktaş derbi galibiyeti peşinde
01 Aralık 2018, Cumartesi
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derbi galibiyeti peşinde

Beşiktaş derbi galibiyeti peşinde

, Spor Toto 'in 14. haftasındaki derbide yarın ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem yönetecek.

'de bu sezon istikrar yakalamakta zorlanan , 13 maçta 6 galibiyet, 4 yenilgi ve 3 beraberlik sonunda topladığı 21 puanla haftaya 4. sırada girdi.

- MORALLİ ÇIKACAK

Son 2 resmi karşılaşmada rakiplerini mağlup eden Beşiktaş, bu galibiyetlerin moraliyle derbiye çıkacak.

Ligin 13. haftasında MKE Ankaragücü'nü 'de 4-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nde ise hafta içinde 2-0 geriye düşmesine rağmen Norveç temsilcisi Sarpsborg'a deplasmanda 3-2 üstünlük sağlamayı başardı.

- PEPE, BABEL VE ROCO YOK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan , ve Enzo Roco derbide oynayamayacak.

Sakatlıkları nedeniyle Sarpsborg deplasmanına götürülmeyen , ve 'nın yanı sıra uzun süreli sakatlığını atlatan , takımla çalışmalara başladı.

UEFA listesinde bulunmayan ile 'ın da yarınki karşılaşmada kadroda yer alması bekleniyor.

- CANER, SARI KART CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte , derbi öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Caner Erkin, yarın kart görmesi durumunda 15. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine çıkması beklenen 11'i şöyle:

Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, , Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, , Vagner Love (Güven Yalçın).

  1. 1.12.2018 10:26
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