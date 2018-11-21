Şenol Güneş'ten Cenk Tosun'a: "Çin'e gitme" – Fotomaç – 21 Kasım 2018
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'ten 'a: "'e gitme"

    Şenol Güneş'ten Cenk Tosun'a: "Çin'e gitme"

    , ara transferde ya 'u ya da onun özelliklerine sahip bir forvetin kadroya katılmasını istiyor.

    , ara transferde ya 'u ya da onun özelliklerine sahip bir forvetin kadroya katılmasını istiyor. Bu yüzden sürekli olarak Cenk'e, "'den ayrılacaksan 'e gitme, 'a dön" diyor. Bu arada İngiliz yetkililerin bazı isimler üzerinde durması ve devre arasında forvet almak istemesi Cenk'in keyfini kaçırıyor.

    1. 21.11.2018
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