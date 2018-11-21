Şenol Güneş'ten Cenk Tosun'a: "Çin'e gitme"
Şenol Güneş, ara transferde ya Cenk Tosun'u ya da onun özelliklerine sahip bir forvetin kadroya katılmasını istiyor.
Şenol Güneş, ara transferde ya Cenk Tosun'u ya da onun özelliklerine sahip bir forvetin kadroya katılmasını istiyor. Bu yüzden sürekli olarak Cenk'e, "Premier Lig'den ayrılacaksan Çin'e gitme, Beşiktaş'a dön" diyor. Bu arada İngiliz yetkililerin bazı isimler üzerinde durması ve devre arasında forvet almak istemesi Cenk'in keyfini kaçırıyor.
- 21.11.2018
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Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
Toplam 2
Yorum
İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
Şenol Güneş'ten Cenk Tosun'a: "Çin'e gitme" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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