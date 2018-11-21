Şenol Güneş, ara transferde ya Cenk Tosun'u ya da onun özelliklerine sahip bir forvetin kadroya katılmasını istiyor. Bu yüzden sürekli olarak Cenk'e, "Premier Lig'den ayrılacaksan Çin'e gitme, Beşiktaş'a dön" diyor. Bu arada İngiliz yetkililerin bazı isimler üzerinde durması ve devre arasında forvet almak istemesi Cenk'in keyfini kaçırıyor.