Hazırlıklara bugün devam
Beşiktaş'ta milli arada oynanan İstanbulspor maçı sonrası teknik direktör Şenol Güneş, oyunculara bir gün izin verdi.
Beşiktaş'ta milli arada oynanan İstanbulspor maçı sonrası teknik direktör Şenol Güneş, oyunculara bir gün izin verdi. Dün idman yapmayan siyah-beyazlı takım, bugün 16.00'da tekrar top başı yapacak ve ligde oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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