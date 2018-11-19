Hazırlıklara bugün devam

Beşiktaş'ta milli arada oynanan İstanbulspor maçı sonrası teknik direktör Şenol Güneş, oyunculara bir gün izin verdi. Dün idman yapmayan siyah-beyazlı takım, bugün 16.00'da tekrar top başı yapacak ve ligde oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.