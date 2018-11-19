Hazırlıklara bugün devam – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Hazırlıklara bugün devam

    Hazırlıklara bugün devam

    'ta milli arada oynanan İstanbulspor maçı sonrası , oyunculara bir gün izin verdi.

    'ta milli arada oynanan İstanbulspor maçı sonrası , oyunculara bir gün izin verdi. Dün idman yapmayan siyah-beyazlı takım, bugün 16.00'da tekrar top başı yapacak ve ligde oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.

    1. 19.11.2018
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